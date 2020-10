Znan je letošnji dobitnik Nobelove nagrade za mir

V Oslu so razglasili, da je dobitnik letošnje nagrade za mir Svetovni program Združenih narodov za hrano za svoj prispevek v boju proti lakoti. S to nagrado želi odbor povečati zavedanje celotnega sveta, tudi delov, ki lakote ne občuti, da morajo vse svetovne skupnosti prispevati v boju proti lakoti, ki je globalni problem. Vsi narodi, ki so tega zmožni, morajo prispevati svoj delež, so prepričani.