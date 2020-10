Nobelovo nagrado za fiziko prejme trojica znanstvenikov za odkritja o črni luknji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko prejmejo Britanec Roger Penrose, Nemec Reinhard Genzel in Američanka Andrea Ghez za njihova odkritja o črni luknji, je danes sporočila švedska kraljeva akademija znanosti.

Roger Penrose prejme polovico nagrade za to, da je dokazal, da črne luknje obstajajo in da njihov obstoj potrjuje tudi Einsteinova splošna teorija relativnosti, čeprav Albert Einstein sam ni verjel v obstoj teh izjemno masivnih nebesnih teles. Te vase vsrkajo vse, kar se jim približa. Nič jim ne more uiti, niti svetloba.

Reinhard Genzel in Andrea Ghez pa prejmeta drugo polovico nagrade za odkritje izjemno masivnega in strnjenega kompaktnega objekta v središču naše galaksije, so pojasnili na švedski akademiji znanosti.

Letošnji dobitniki bodo prejeli več denarja kot prejšnja leta. Nagrada v vsaki od kategorij bo vredna deset milijonov švedskih kron (okoli 950.000 evrov) namesto dosedanjih devetih milijonov kron (850.000 evrov). Zaradi omejitev v zvezi z novim koronavirusom jih ne bodo prejeli na tradicionalni prireditvi 10. decembra v Stockholmu, ampak kar v svojih državah.