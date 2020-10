Nobelova nagrada za medicino za odkritje virusa hepatitisa C

Letošnjo Nobelovo nagrado za medicino prejmejo Američana Harvey J. Alter in Charles M. Rice ter Britanec Michael Houghton za odkritje virusa hepatitisa C (HCV), je danes sporočil švedski inštitut Karolinska. Alter in Rice sta bila v prvem odzivu "izjemno presenečena, zelo vesela in skoraj brez besed", so dodali pri Nobelovem odboru.

Američana Harvey J. Alter in Charles M. Rice ter Britanec Michael Houghton so nagrajeni za "odločilen prispevek k boju" proti hepatitisu C. "Ta bolezen je svetovni zdravstveni problem, ki povzroča cirozo in raka jeter ljudem po vsem svetu," so navedli pri Nobelovem odboru. Leta 1935 rojeni Alter, ki deluje na nacionalnem inštitutu za zdravje v Maylandu v ZDA, je preučeval bolnike s hepatitisom, ki so dobili infuzijo krvi, pri čemer je določil, da ne gre za hepatitis A ali B.

71-letni Houghton, ki od leta 2010 deluje na univerzi v Alberti v Kanadi, je uporabil nepreizkušeno metodologijo za izolacijo genoma novega virusa, ki so ga poimenovali virus hepatitisa C. Rice, ki se je rodil leta 1952 v Sacramentu in deluje na univerzi Rockefeller v ZDA, pa je dokazal, da samo ta sev virusa povzroča bolezen.

Odkritje hepatitisov A in B je predstavljajo ključna koraka naprej, vendar je večina primerov hepatitisa, pri katerih je šlo za prenos po krvi, ostala nepojasnjenih. "Odkritje hepatitisa C je razkrilo vzrok preostalih primerov kroničnega hepatitisa ter omogočilo krvne teste in nova zdravila, ki so rešili milijone življenj," so poudarili pri Nobelovem odboru.

Zaradi njihovih odkritij so danes na razpolago visoko občutljivi testi na virus. Ti so bistveno zmanjšali okužbo z virusom pri transfuziji v številnih delih sveta, s čimer se je močno izboljšalo svetovno zdravje, so navedli pri Nobelovem odboru. Omenjena odkritja so po njihovih besedah prispevala tudi k hitremu razvoju protivirusnih zdravil za zdravljenje hepatitisa C. "Prvič v zgodovini je mogoče to bolezen zdraviti, kar povečuje upanje za izkoreninjenje hepatitisa C iz svetovne populacije," so še poudarili.

Za virusom hepatitisa C vsako leto umre 400 tisoč ljudi

Virus hepatitisa C povzroča akutno ali kronično vnetje jeter, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pri 20 odstotkih okuženih se pojavijo znaki akutnega virusnega hepatitisa, preostali pa kljub okužbi nimajo značilnih bolezenskih znakov. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je na svetu 70 milijonov primerov hepatitisa C, a je to število po navedbah Nobelovega odbora verjetno podcenjeno. Vsako leto za to boleznijo umre okoli 400 tisoč ljudi.

Letošnji dobitniki bodo v nasprotju s tistimi iz prejšnjih let prejeli več denarja. Nagrada v vsaki od kategorij bo vredna deset milijonov švedskih kron oziroma okoli 950 tisoč evrov namesto dozdajšnjih devetih milijonov kron oziroma 850 tisoč evrov. Današnji nagrajenci si bodo nagrado razdelili. Zaradi omejitev v zvezi z novim koronavirusom nagrade ne bodo prejeli na tradicionalni prireditvi v začetku decembra v Stockholmu, ampak v svojih državah, poroča STA.