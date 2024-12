V New Yorku moški zažgal žensko na podzemni železnici #video

Incident se je zgodil na vlaku linije F na območju Brooklyna. Moški naj bi se mirno približal žrtvi. Domnevno je uporabil zažigalno snov, ki se je vžgala v nekaj sekundah. Požar so hitro pogasili, ampak ženski ni bilo več pomoči in so jo razglasili za mrtvo, so sporočili iz policije.

Foto: Reuters

Policija je nekaj ur po incidentu prijela osumljenega priseljenca iz Gvatemale, ki je v ZDA prišel leta 2018.

Več podrobnosti o žrtvi sprva niso razkrili. Je pa podzemna železnica pozimi zbirališče za številne brezdomce, ki tako zbežijo pred mrazom. Trenutno se temperature v New Yorku ponoči spustijo do deset stopinj pod ničlo.

Foto: Reuters