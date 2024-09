Grozljiv napad v Keniji. Partner zažgal olimpijko iz Pariza, ki se bori za življenje.

Storilec grozljivega napada je Dickson Ndiema Marangach, s katerim je tekačica na dolge proge Rebecca Cheptegei v zvezi zadnjih nekaj let. Njen kenijski partner se je domnevno vtihotapil v njen dom v Endebessu v zahodnem okrožju Trans Nzoija v nedeljo okoli 14. ure, medtem ko je bila ona z otroki v cerkvi, je dejala policija.

"Dickson je nabavil kanister bencina, začel z njim polivati Rebecco, nato jo je zažgal," je francoska tiskovna agencija AFP navedla zapis v policijskem poročilu in dodala, da je bil v ognju poškodovan tudi storilec.

Sosedje so rešili par in ju odpeljali v bližnjo referenčno bolnišnico okrožja Kitale, kjer so ju sprejeli s "številnimi opeklinami". Nato so oba premestili v bolnišnico MTRH, kjer so Cheptegei sprejeli na oddelek za intenzivno nego.

We regret to announce that our athlete Rebecca Cheptegei, who competed at the Olympics has suffered severe injuries and is hospitalized at Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. This follows an incident involving her Kenyan boyfriend pouring petrol and setting fire on her pic.twitter.com/rgnWvgTpkb