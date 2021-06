Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V lokalu Stumble Inn Bar&Grill v New Hampshiru so imeli pred dnevi izjemno radodarno stranko. Moški je po obroku, za katerega bi moral odšteti 38 ameriških dolarjev, uslužbenki namenil 16 tisoč dolarjev napitnine. Lastnik restavracije se je odločil, da z denarjem nagradi vse zaposlene, ki so bili takrat v službi, kar je na družbenih omrežjih sprožilo mešane odzive.