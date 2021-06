Pazite, komu zaupate! Prevaranti izkoriščajo logotip in ime Banke Slovenije.

V Banki Slovenije so v zadnjih mesecih zaznali porast nedovoljene uporabe svojega imena in logotipa, in sicer za namene oškodovanja potrošnikov. Kršitelji namreč pod pretvezo, da so zaposleni v centralni banki, od potrošnikov terjajo nakazila ali zahtevajo vpoglede v osebne podatke in transakcijske račune.

"Kot centralna banka ne opravljamo poslovnih storitev za fizične in pravne osebe in gre torej pri tovrstnih ponudbah ali oglasih za zlorabo našega imena in logotipa," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Banki Slovenije.

Potrošnike zato pozivajo, naj bodo pri tovrstnih ponudbah previdni. Če imajo dodatna vprašanja, jih lahko kontaktirajo.

❗Pomembno

V Banki Slovenije opažamo porast nedovoljene uporaba našega imena in logotipa, in sicer za namene oškodovanja potrošnikov. Opozarjamo, da gre torej pri tovrstnih ponudbah za zlorabo našega imena in logotipa. 👉 https://t.co/ygHGshr6oB#BankaSlovenije pic.twitter.com/5xbgS8qDVN — Banka Slovenije (@BankaSlovenije) June 29, 2021

Kot so še navedli, kršitve obravnavajo znotraj institucije, prav tako pa jih posredujejo pristojnim organom.