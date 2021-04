V Nemčiji zaostrovanje, v Belgiji kljub polnim bolnišnicam rahljanje ukrepov

V Nemčiji je danes v veljavo stopil zakon, ki omogoča uvedbo strogih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, med njimi policijsko uro in šolanje na daljavo, v trgovinah z nenujnim blagom pa lahko strežejo zgolj kupce z negativnim izvidom testa na novi koronavirus ter ob rezervaciji ure obiska trgovine. Po drugi strani je belgijsko ministrstvo za zdravje včeraj opozorilo na ogromen pritisk covidnih bolnikov na bolnišnice. Za pomoč so celo zaprosili Nemčijo, a obenem oblasti vztrajajo pri svojih načrtih - rahljanju ukrepov.

Zakon naletel na precej kritik

V okviru zakona se sproži t. i. zvezna nujna zavora, ko v nekem okrožju najmanj tri zaporedne dni beležijo incidenco okužb na 100.000 ljudi nad 100. V petek je osem zveznih dežel beležilo incidenco nad 165, državno povprečje je 164. Veliko delov države je nad zakonsko določeno mejo, od podeželja do velemest.

Zakon, ki ga je ta teden potrdil parlament, je sicer požel kar nekaj kritike, saj spreminja strukturo in ravnovesje moči med zvezno vlado in deželnimi vladami glede sprejemanja odločitev.

Nemška kanclerka Angela Merkel je danes opozorila, da ni alternative temu zakonu in strogim ukrepom. "Nobeni država, ki ji je uspelo prekiniti tretji val pandemije in se potem sprostiti, to ni uspelo brez strogih ukrepov, kot so nočne omejitve druženja," je povedal v svojem tedenskem sporočilu.

V določene trgovine le z negativnim testom

Novi zakon sicer predpisuje, da mora vsako okrožje ali mesto, kjer sedemdnevna incidenca novih okužb na 100.000 prebivalcev vsaj tri zaporedne dneve presega 100, uvesti enoten nabor ukrepov za zajezitev epidemije. Lokalne oblasti morajo osebne stike ljudi omejiti na eno gospodinjstvo in še eno osebo iz drugega gospodinjstva. Med 22. uro zvečer in 5. uro zjutraj je v veljavi policijska ura, sprehodi in tek so dovoljeni do polnoči. Izjema velja za nujne opravke.

Trgovine z nenujnim blago lahko strežejo zgolj kupce z negativnim izvidom testa na novi koronavirus ter ob rezervaciji ure obiska trgovine. Če incidenca preseže 150, lahko potrošniki zgolj prevzamejo vnaprej naročeno blago. Šolanje na daljavo morajo uvesti, če incidenca preseže 165.

V Nemčiji so doslej s cepljenjem v celoti zaščitili sedem odstotkov ljudi, prvi odmerek pa je do danes prejelo skupno 22 odstotkov ljudi. Foto: Reuters

V Belgiji zdravstveni delavci izmučeni

Predstavnik zdravstvenih oblasti Marcel Van der Auwera je v petek posvaril, da so zaposleni na intenzivni negi izčrpani in da delajo Foto: Getty Images preko svojih moči. Po njegovi oceni se bo tak trend nadaljeval še dva ali tri tedne.

V petek je bilo okoli 900 od skupno 2000 postelj na intenzivni negi zasedenih s covidnimi bolniki, številka, ki se ne spreminja že okoli dva tedna. Številne bolnišnice se tako soočajo s težavami, ko morajo obravnavati druge bolnike na intenzivnih negah, denimo po prometnih nesrečah. Na voljo namreč ostaja le še okoli 80 postelj, je dodal Auwera.

Za pomoč pri obravnavi covidnih bolnikov so že zaprosili Nemčijo. Po informacijah nemške tiskovne agencije dpa naj bi nekaj bolnikov iz Belgije premestili v bolnišnice v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, medtem ko naj zvezna vlada v organizacijo premestitev ne bi bila vključena.

Kljub svarilom zdravstvenih oblasti premier Alexander De Croo vztraja pri načrtovanem sproščanju ukrepov. Kot je potrdil v petek, se bodo 8. maja med drugim odprle terase restavracij in lokalov. Prepričan je, da so sprostitve mogoče zaradi napredovanja kampanje cepljenja.

V Belgiji so v zadnjem tednu na dan v povprečju potrdili okoli 3500 novih okužb. Doslej so najmanj enkrat cepili 22 odstotkov prebivalstva.