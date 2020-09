V Nemčiji umikajo koronavirusne omejitve v prostituciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V več nemških deželah bo od 15. septembra znova dovoljeno delovanje bordelov in opravljanje prostitucije, kar je bilo prekinjeno zaradi pandemije covida-19. "Zaposleni v spolni panogi" bodo sicer morali hraniti seznam strank in delovati izključno po vnaprejšnjem naročilu, da bi se izognili širjenju okužb z novim koronavirusom.

Omejitve za opravljanje najstarejše obrti bodo odpravili v deželah Spodnja Saška, Schleswig-Holstein, Bremen in Hamburg. Deželna ministrica za socialne zadeve v Hamburgu Melanie Leonhard je izrazila pričakovanje, da bo z odpravo določenih omejitev odpadla tudi pravna osnova za številne tožbe proti deželi zaradi nezmožnosti opravljanja dejavnosti, poročanje nemških medijev navaja STA.

Prostitucija je bila marca s splošno uvedbo omejevalnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa praktično prepovedana, a tako je potem ostalo tudi po sproščanju teh ukrepov, ko so vrata lahko odprli frizerji, pa tudi masažni saloni. Delavci v spolni panogi so večkrat protestirali zaradi dejstva, da maserji lahko opravljajo svoje delo, oni pa ne.

Največji bordel bankrotiral

Prejšnji teden je moral zaradi prepovedi opravljanja dejavnosti zaradi koronavirusa vrata zapreti tudi največji bordel v Evropi, Pascha v Kölnu, ki je deloval v enajstih nadstropjih na skupno 9000 kvadratnih metrih površine.

Vodja tega bordela Armin Lobscheid si ni nikoli mislil, da bi se to lahko zgodilo. "Že 19 let smo najemniki te stavbe. Nikoli si nisem predstavljal, da bi lahko doživel dan, ko bo moje podjetje razglasilo stečaj. Gospodarsko bi lahko preživeli le, če bi politika končno kaj naredila in odpravila prepoved prostitucije," je dejal za nemški Bild.

Zdaj naj bi se časi za ponujanje spolnih storitev v Nemčiji vendarle izboljšali. Tudi prizivno sodišče v Münstru, ki leži v najbolj obljudeni nemški deželi Severno Porenje-Vestfalija je namreč odločilo, da potem, ko so deželne oblasti odpravile omejitve v panogah, ki zahtevajo fizični stik in "sopihanje", kot na primer pri vadbi v telovadnicah, ni več primerno, da je v veljavi splošna prepoved izvajanja spolnih storitev.

Še več, ni jasno, zakaj naj bi bila nevarnost okužbe med spolnim dejanjem višja kot pa na srečanjih z do 150 ljudmi, so še menili sodniki v Münstru.

"Končno," je to odločitev na Twitterju pospremila Johanna Weber, tiskovna predstavnica združenja nemških spolnih delavcev BesD.

A po drugi strani epidemiologi in deželne oblasti niso tako navdušeni nad odločitvijo sodišča. "Sledenje stikom bo težavno na tem področju, kjer je diskretnost zelo pomembna," je izjavil namestnik deželnega predsednika v Severnem Porenju-Vestfaliji Joachim Stamp, povzema portal Politico.