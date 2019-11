V Nemčiji bo kaznivo fotografiranje žensk pod krilom

Dogaja se med drugim tako na tekočih stopnicah kot med množico pred koncertnimi odri. Storilci skrivoma, s pomočjo pametnih telefonov posnamejo fotografije pod krili in oblekami žensk, nato pa jih objavijo na svetovnem spletu. V Nemčiji bo to kmalu kaznivo dejanje.

Nemška vlada je namreč danes sprejela predlog zakona, ki predvideva kazensko odgovornost za tako imenovani upskirting. Enako bo veljalo tudi za nedovoljeno fotografiranje dekoltejev. Doslej je tovrstno fotografiranje v Nemčiji večinoma veljalo za prekršek, poslej pa naj bi bilo kaznivo dejanje. Predlog zakona mora potrditi še nemški parlament.

Dve dekleti začeli peticijo, da "upskrting" postane kaznivo dejanje

V primerjavi s fotografiranjem pa je objava tovrstnih fotografij v Nemčiji že dlje časa kaznivo dejanje. Vse od leta 2015 so zagrožene globe in zaporna kazen do dveh let. "Fotografiranje ženske pod krilom ali njenega dekolteja je ponižujoče in kršitev intime, za kar ni opravičila," je dejala nemška ministrica za pravosodje Christine Lambrecht (SPD).

Pred tem sta na svetovnem spletu dve mladenki začeli peticijo, v kateri sta zahtevali, da tovrstno fotografiranje postane kaznivo dejanje. Peticijo je podpisalo več kot 100 tisoč ljudi.

Pobudnici Hanna Seidel in Ida Marie Sassenberg sta med drugim navajali, da se tovrstne intimne fotografije pogosto znajdejo na pornografskih straneh ali drugih platformah na svetovnem spletu. Številne fotografije omogočajo tudi identifikacijo žrtev. Te so o nedovoljenem fotografiranju pod krilom poročale tako v šolah, na delovnem mestu, v vozilih javnega potniškega prometa, na koncertih ali v veleblagovnicah. Med žrtvami niso samo ženske. Med njimi so se znašli tudi moški v kiltih, tipičnem škotskem krilu za moške.