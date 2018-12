V Nemčiji aretirali domnevne načrtovalce terorističnega napada

Nemški preiskovalci so v nedeljo sporočili, da so na letališču v Frankfurtu aretirali že četrto osebo, ki naj bi bila povezana z domnevnim načrtovanjem terorističnega napada. Že prej so v sredo aretirali tri osebe. Aretacije sicer niso povezane s sumljivimi osebami, ki so jih opazili na letališču v Stuttgartu prejšnji teden.

V okviru preiskave domnevnega načrtovanja terorističnega napada je policija v nedeljo na letališču v Frankfurtu pri vstopu v državo aretirala 53-letnika. Že v sredo pa je policija aretirala 39-letno žensko in dva moška, stara 33 in 49 let. Vsi so zdaj v pridržanju.

V nedeljo aretiran moški je brat 49-letnika, sumijo pa ga tihotapljenja in posedovanja orožja. V okviru preiskave so sicer aretirali še enega moškega, a so ga kasneje izpustili.

Sumijo jih priprave resnega nasilnega dejanja proti državi

Policija podrobnosti preiskave ni želela razkriti, le da jih sumijo priprave resnega nasilnega dejanja proti državi in posedovanja nezakonitega orožja. Tako za zdaj ni jasno niti državljanstvo pridržanih niti, ali gre za načrt terorističnega napada z islamističnim ozadjem.

Že prejšnji teden je policija okrepila varnost na letališčih, potem ko so na letališču v Stuttgartu opazili štiri sumljive osebe, ki naj bi oprezale na letališču. A kot so v nedeljo zagotovili pri policiji, aretacije niso povezane s primerom v Stuttgartu.

Nemčija je bila leta 2016 tik pred božičem prizorišče terorističnega napada. Tunizijec Anis Amri je s tovornjakom zapeljal med množico na božičnem sejmu v Berlinu. Napad je zahteval 12 smrtnih žrtev, več deset jih je bilo ranjenih.