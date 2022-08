V napad na hrvaško novinarko vpleten tudi Slovenec

Iz šibeniško-kninske policije so sporočili, da so zaradi groženj novinarki Maji Sever in sodnici Sandri Artuković ovadili 44-letnega hrvaškega in 56-letnega slovenskega državljana, njunih identitet pa niso razkrili. Novinarko so napadli na hrvaškem otoku Tijat, ko je fotografirala primer uzurpacije obale.