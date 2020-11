V nakupovalnem centru ustrelil in ranil sedem odraslih in najstnika

V nakupovalnem centru predmestja Milwaukeeja Wauwatosi je v petek popoldne po krajevnem času neznanec ustrelil in ranil sedem odraslih in najstnika. Policija strelca še vedno išče. Motiv za napad še ni znan. Izjave prič navajajo, da je bil strelec belopolti moški, star med 20 do 30 let.