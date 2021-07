V Moskvi različica delta predstavlja že 90 odstotkov novih primerov

Nemčija bo v sredo odpravila prepoved potovanj iz Velike Britanije, Portugalske, Rusije, Indije in Nepala, je v ponedeljek odločil nemški Inštitut Roberta Kocha (RKI). Tistim, ki so cepljeni proti covidu-19, ob prihodu iz teh držav v Nemčijo ne bo treba v karanteno.

Velika Britanija, Portugalska, Rusija, Indija in Nepal so trenutno uvrščeni na nemški seznam držav, kjer se širijo nove različice novega koronavirusa. V Nemčijo lahko iz teh držav trenutno vstopajo samo nemški državljani in prebivalci. Prišleki morajo ob prihodu za dva tedna v karanteno, ki je ne morejo skrajšati niti z negativnim izvidom testiranja na novi koronavirus.

Od srede bo teh pet držav uvrščenih na seznam držav z visoko incidenco okužb, piše na spletni strani RKI. Nemčija tako odpravlja prepoved potovanj iz teh držav. Tistim, ki so v celoti cepljeni proti covidu, ne bo treba v karanteno. Necepljeni pa bodo morali v desetdnevno karanteno. Z negativnim izvidom testa na novi koronavirus jo bodo lahko prekinili po petih dneh.

Nemški imunologi: Kolektivne imunosti brez cepljenja otrok ne bo

Kolektivne imunosti proti covidu-19 po vsej verjetnosti ne bo mogoče doseči brez cepljenja otrok in najstnikov, ocenjuje Nemško združenje za imunologijo (DGfI). V Nemčiji so doslej s prvim odmerkom cepili dobrih 56 odstotkov, v celoti pa 39 odstotkov prebivalstva. A cepljenje napreduje vse počasneje, do želene precepljenosti pa je še daleč.

Ponavadi je kolektivna imunost dosežena, ko je proti patogenu zaščitenih od 60 do 70 odstotkov prebivalstva. A to velja ob predpostavki, da se patogen v teh posameznikih ne more množiti. Pri virusu sars-cov-2 pa je zadeva drugačna, saj ga lahko ljudje, čeprav so cepljeni in sami brez simptomov, prenašajo, je za več nemških medijev pojasnil podpredsednik DGfI Reinhold Förster.

S širjenjem različice delta se situacija še poslabšuje, saj je ta veliko bolj nalezljiva ter se v veliki meri širi med adolescenti in otroki. Dokler te skupine prebivalstva ne bomo cepili ali bo cepljena le v manjši meri, kolektivne imunosti ne bomo imeli.