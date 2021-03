V Mjanmaru v streljanju varnostnih sil na protestnike več mrtvih

Razmere v Mjanmaru, kjer potekajo protesti, odkar je vojska 1. februarja z udarom prevzela oblast, se še naprej zaostrujejo. Protesti tudi danes potekajo v številnih mestih, policija pa skuša protestnike razgnati s silo, piše STA.

V mestu Myingyan je policija protestnike skušala razgnati s solzivcem, nanje je streljala z gumijastimi naboji in tudi pravim strelivom, na podlagi pričanj očividcev poroča AFP. Ranjenih je bilo najmanj 10 ljudi.

Protesti se nadaljujejo tudi v Yangonu

Protesti so se danes nadaljevali tudi v največjem mjanmarskem mestu, Yangonu, kjer so protestniki s pomočjo improviziranih barikad iz pnevmatik in bodeče žice blokirali glavne ceste in skušali upočasniti policijo.

Protestniki zahtevajo odhod hunte in izpustitev zaprte voditeljice Aung San Suu Kyi ter drugih predstavnikov civilnih oblasti. Na nedeljskih protestih po vsej državi je bilo ubitih najmanj 18 ljudi, še 30 pa jih je bilo ranjenih, so sporočili Združeni narodi.

Vojaška hunta je tudi vložila kazenske obtožnice proti več pridržanim novinarjem, med njimi je fotograf ameriške tiskovne agencija Associated Press, poroča AFP, še piše STA.

