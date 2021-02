Protesti v Mjanmaru se krepijo, hunta blokirala internet

Samo na shodu pred univerzo v največjem mjanmarskem mestu Yangon se je zbralo okoli tri tisoč mladih, ki so dvigovali dlani s tremi iztegnjenimi prsti, simbolom upora upora proti vojaškemu udaru. Vzklikali so "Vojaška diktatura mora pasti!" in "Dol z diktaturo!". Shod, ki je minil mirno, je spremljalo več sto močno oboroženih policistov, med drugim so imeli pripravljena tudi vodna topova, piše STA.

Po vsej državi so blokirali internet

Kot je medtem sporočil portal NetBlocks, ki nadzoruje delovanje spletnih strani po vsem svetu, so nove vojaške oblasti v Mjanmaru na vse hujše proteste danes odgovorile z že drugo blokado interneta po vsej državi. Prvo so odredile minuli torek, potem ko so v ponedeljek izvedle državni udar in prevzele popoln nadzor v Mjanmaru, dotedanje politične voditelje z Aung San Su Či na čelu pa priprle, navaja STA.

O blokadah spletnih družbenih omrežij, kot sta Twitter in Facebook, ter delnih prekinitvah spletnih povezav sicer iz Mjanmara poročajo ves čas, a ta ukrep hunte očitno vsaj zaenkrat ne prinaša rezultatov, saj protesti ne pojenjajo, ampak se nasprotno krepijo. Že za danes so napovedani še novi protesti v drugem delu Yangona.

ZN zahtevali izpustitev civilnih političnih voditeljev

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je medtem novinarjem v petek sporočil, da so uspeli prvič stopiti v stik z mjanmarsko vojsko, odkar je ta izvedla udar. Obenem je znova zahteval izpustitev civilnih političnih voditeljev v tej jugovzhodni azijski državi ter mednarodno skupnost pozval k enotnim prizadevanjem za ponovno vzpostavitev civilnih oblasti v Mjanmaru, še navaja STA.

Z visokimi predstavniki hunte se je sestala tudi posebna odposlanka ZN za Mjanmar Christine Schraner Burgener, ki je hunto pozvala k vrnitvi oblasti v roke civilne vlade. Mjanmarski mediji so poročali, da so predstavniki hunte tuje diplomate pozvali, naj sodelujejo z novimi oblastmi, poroča STA.