V Maroku v zvezi z umorom skandinavskih turistk še ena aretacija

V maroškem Marakešu so v soboto aretirali v Maroku živečega švicarskega državljana, ki naj bi bil povezan z nedavnim umorom dveh skandinavskih turistk. Moški naj bi poučeval "nekatere vključene v primer" o rabi komunikacijske tehnologije in orožja.

Aretirani moški, ki ima tudi špansko državljanstvo, naj bi bil privrženec "ekstremistične ideologije" ter vključen v rekrutiranje maroških in podsaharskih državljanov za izvedbo terorističnih dejanj v Maroku, katerih cilj so bile tuje tarče in varnostne sile, namen pa pridobiti njihovo orožje, je sporočil maroški urad za sodne preiskave.

V začetku decembra pripotovali na enomesečno popotovanje po Maroku

28-letna Norvežanka Maren Ueland in 24-letna Danka Louise Vesterager Jespersen sta 9. decembra pripotovali na enomesečno popotovanje po Maroku. Njuni trupli so 17. decembra našli na odročnem goratem območju deset kilometrov od turistične vasi Imlil v Visokem Atlasu, ki je izhodiščna točka za vzpon na 4167 metrov visoko goro Toubkal, najvišji vrh Severne Afrike.

V povezavi s primerom so pridržali 19 ljudi, vključno s štirimi glavnimi osumljenci, ki so tri dni pred najdbo trupel turistk v videu prisegli zvestobo Islamski državi. Maroške oblasti sicer trenutno ocenjujejo, da četverica ni imela stika z IS in svojih aktivnosti ni uskladila s to teroristično skupino.

Turistki so obglavili, posnetek krutega umora pa so storilci objavili na spletu.