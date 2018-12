V preiskavi umora skandinavskih turistk v Maroku še pet aretacij

Maroške oblasti so v več mestih po državi v povezavi z umorom skandinavskih pohodnic v Visokem Atlasu aretirale še pet osumljencev, so danes sporočili z državnega protiterorističnega oddelka. V povezavi z dvojnim umorom so tako doslej aretirali skupno 18 oseb.

Storilci so žrtvi najprej zabodli, prerezali vratova in ju nato obglavili, je povedal vodja osrednjega urada za sodne preiskave Abdelhak Hiam.

Na spletu je medtem zaokrožil tudi domneven posnetek umora ene izmed mladih pohodnic.

Policija je štiri glavne osumljence aretirala med ponedeljkom in četrtkom prejšnji teden v priljubljenem turističnem mestu Marakeš. Ti so teden dni pred umorom 28-letne Norvežanke Maren Ueland in 24-letne Danke Louise Vesterager Jespersen posneli videoposnetek, v katerem so izrazili pripadnost Islamski državi in napovedali maščevanju za brate v Hadžinu. Gre za vas na vzhodu Sirije, ki so jo nedavno iz rok skrajne skupine Islamska država zavzeli sirski uporniki ob podpori mednarodne koalicije pod vodstvom ZDA.

Mladi turistki sta 9. decembra pripotovali na enomesečno popotovanje po Maroku. Njuni trupli so 17. decembra našli na odročnem goratem območju deset kilometrov od turistične vasi Imlil v Visokem Atlasu, ki je izhodiščna točka za vzpon na 4167 metrov visoko goro Toubkal, najvišji vrh Severne Afrike.

Maroko, ki je močno odvisen od turizma, je napad skrajnežev nazadnje prizadel leta 2011, ko je v kavarni v Marakešu odjeknila eksplozija in ubila 17 ljudi, med njimi večinoma turiste iz Evrope. Pred tem je napad v finančni prestolnici države Casablanca leta 2003 terjal 33 življenj.