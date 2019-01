V Makedoniji po spremembi ustave zahteve po predčasnih volitvah

Potem ko je makedonski parlament včeraj sprejel ustavna dopolnila, ki v skladu s sporazumom z Grčijo omogočajo spremembo imena države v Severno Makedonijo, je glavna makedonska opozicijska stranka VMRO-DPMNE zahtevala razpis predčasnih parlamentarnih volitev. Stranka sporazuma in spremembe imena ne podpira in je zasedanje sobranja bojkotirala.

"VMRO-DPMNE zahteva razpustitev parlamenta in sklic predčasnih volitev, skupaj s predsedniškimi," je dejal vodja do lani vladajoče stranke Hristijan Mickoski, volitve naj bi bile predvidoma spomladi.

Menil je, da bo konservativna stranka, ki je pred nastopom vlade socialdemokrata Zorana Zaeva vlado vodila več kot deset let, na volitvah zmagala. "Narod se bo izjasnil, kakšno Makedonijo želi. Severno Makedonijo, ki je ponižana in zavita v črnino, ali ponosno, napredno in spoštovano Makedonijo," je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal v parlamentu po potrditvi spremembe ustave.

Poudaril je, da so bile ustavne spremembe izglasovane v nasprotju z ustavo z uporabo nasilja, groženj in izsiljevanj. Podporo ustavnim spremembam je označil za izdajo. Zagotovil je, da bodo storili vse za popravo te krivice, a o konkretnih ukrepih ni govoril.

Ob zasedanju je bil sicer pred sobranjem protest več sto nasprotnikov sporazuma.

Glavna makedonska opozicijska stranka VMRO-DPMNE zaradi nezadovoljstva nad včerajšnjo spremembo ustave zahteva razpis predčasnih parlamentarnih volitev. Foto: Reuters

Sprememba ustave bo stopila v veljavo, potem ko bo sporazum o uradnem imenu Makedonije, ki sta ga Skopje in Atene sklenila 17. junija lani, z navadno večino ratificiral grški parlament. Pri tem je mogoče pričakovati nekaj težav, tudi ker sporazuma ne podpira stranka Anel, desničarska koalicijska partnerka Sirize grškega premierja Aleksisa Ciprasa.

Spremembo ustave je sobranje podprlo z več kot dvotretjinsko večino 81 glasov od skupno 120 poslancev. Poslanci VMRO-DPMNE so zasedanje bojkotirali, spremembe pa je podprlo osem njenih nekdanjih poslancev, ki so že prej podprli sporazum in imajo svojo poslansko skupino.

Glasovali so šele po tem, ko je premier Zaev po dveh dneh pogovorov z majhno opozicijsko albansko stranko Besa dosegel dogovor o njenih zahtevah. Stranka je podporo pogojevala z vrsto zahtev, ki naj bi potrdile večetnični značaj države. Ena od najbolj spornih je bila tista o izbrisu zapisa iz ustave, da so državljani Republike Severne Makedonije Makedonci. Pri tem so našli kompromis in vlada se je zavezala, da se bo o teh vprašanjih dogovorila z dodatnimi zakoni, prav tako o osebnih izkaznicah.

S sprejemom dopolnil je Skopje svoj del naloge pri potrjevanju sporazuma končalo. Zdaj so na vrsti Atene. Po uveljavitvi sporazuma se bo država za domačo in mednarodno rabo imenovala Severna Makedonija, državljani bodo ostali Makedonci, jezik makedonski.

Pozitivni odzivi

Potrditev ustavnih dopolnil so v petek že pozdravili grški premier, Evropska unija in Nato. Oglasil se je tudi ameriški veleposlanik v Skopju Jess Baily, ki je dejal, da ZDA z nestrpnostjo čakajo na to, kdaj bodo izrekle dobrodošlico Republiki Severni Makedoniji kot 30. članici Nata, in opozoril na zgodovinski pomen odločitve.

Makedonski premier Zoran Zaev Foto: Reuters

Korak so pozdravili tudi v Berlinu. Nemški zunanji minister Heiko Maas je izrazil pričakovanje, da bo grški parlament ratificiral sporazum o imenu Makedonije in da bo ta kmalu zatem postala članica Nata in začela pristopne pogovore z EU. Pohvalil je izjemna prizadevanja vlad obeh držav, predvsem pa premierjev, da so dosegli sporazum o rešitvi spora, ki državi razdvaja že 27 let. Njihov uspeh je označil za opogumljajoče sporočilo za vso regijo.

Kot pomemben prispevek k stabilnosti v regiji je sprejem sprememb ustave pozdravil tudi generalni sekretar Sveta Evrope Torbjorn Jagland.

Oglasil se je tudi dolgoletni posrednik Združenih narodov v sporu Matthew Nimetz, ki je pozdravil "zadnje korake sobranja k uresničitvi sporazuma" kot tudi demokratičnost procesa. Potrdil je zavezanost ZN nadaljnjemu delu s stranema pri reševanju razlik s ciljem uresničitve sporazuma.

Grški premier Aleksis Cipras bo moral prepričati poslance grškega parlamenta o ratifikaciji sporazuma, ki bo priznal novo ime Republika Severna Makedonija. Foto: Reuters

Korak na poti v EU in Nato

Korak so pozdravile tudi oblasti na Kosovu. Kosovski predsednik Hasim Thaci je poudaril, da ni šlo ne za lahko niti priljubljeno, vendar pravilno odločitev poslancev, s katero so presegli interese strank v dobro države in njenih državljanov. "Skopje in Atene pomagajo vsemu zahodnemu Balkanu, da vstopi v novo obdobje miru, sprave in integracije v EU in Nato. Zdaj smo na vrsti mi - končen dogovor med Kosovom in Srbijo," je tvitnil.

Sporazum je po 13 letih zastoja zaradi blokade Aten zaradi imena severne sosede odprl pot Makedoniji v EU in Nato. Z EU naj bi po uveljavitvi sporazuma Skopje pristopna pogajanja začelo predvidoma junija 2019. Odprla so se tudi vrata v Nato, saj je deset let po izpolnitvi pogojev za članstvo oktobra lani vendarle začelo pristopne pogovore.