V Lufthansi ogroženih 22 tisoč delovnih mest

Ukrepi za omejitev širjenja novega koronavirusa so ustavili letalski potniški promet, zato družba potrebuje državno pomoč. Foto: Srdjan Cvjetović

V nemškem letalskem prevozniku Lufthansa je po izračunih presežnih 22 tisoč delovnih mest s polnim delovnim časom, so v sredo zvečer po sestanku s sindikati povedali v družbi. Delničarji prevoznika, ki je v težavah zaradi pandemije novega koronavirusa, bodo 25. junija odločali, ali bo družba sprejela državno pomoč.

Sindikat kabinskega osebja Ufo je dejal, da je do izredne skupščine 25. junija pripravljen poiskati rešitev. Hkrati pa je poudaril, da "morajo biti vsi zaposleni v družbah v skupini zaščiteni pred odpuščanjem in pri tem verjeti, da menedžment končno sledi skupni poti". Sindikat sicer ocenjuje, da je presežnih 26 tisoč delovnih mest, navaja STA.

Država bo podjetju pomagala z devetimi milijardami evrov pomoči

Ukrepi za omejitev širjenja novega koronavirusa so ustavili letalski potniški promet, zato družba potrebuje državno pomoč. Predviden je paket v vrednosti devet milijard evrov, ki pa med drugim v zameno predvideva lastniški vstop države v podjetje in odpoved 24 slotom na letališčih v Münchnu in Frankfurtu, še piše STA.

Državno pomoč so nadzorniki družbe že potrdili, o njej pa bodo 25. junija na izredni skupščini odločali še delničarji. Na skupščini naj bi glavni izvršni direktor Carsten Spohr predstavil strategijo zniževanja stroškov.