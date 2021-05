V Londonu množični protesti za solidarnost s Palestinci

V Veliki Britaniji so v soboto zvečer v več mestih potekali protesti v znak solidarnosti s Palestinci. Samo v prestolnici London se je po podatkih organizatorjev zbralo več kot 180 tisoč ljudi. Policija teh številk ni potrdila, so pa sporočili, da se je zbralo veliko protestnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poleg Londona so protesti potekali med drugim v mestih, ko so Manchester, Bristol, Peterborough in Nottingham. Po poročanju britanskega časnika The Guardian bi to lahko bile ene od največjih propalestinskih demonstracij v britanski zgodovini.

Z enega od posnetkov je mogoče videti, kako je množica v Londonu vedno znova vzklikala Svobodna, svobodna Palestina (Free, free Palestine). Številni udeleženci so tudi mahali s palestinskimi zastavami. Množica se je po koncu nagovorov po navedbah policije mirno razšla.

Manjša skupina protestnikov je sicer zvečer v bližji ulici poškodovala enega od mimovozečih avtomobilov in policiste obmetavala s predmeti. Prijeli so sedem ljudi.

Foto: Reuters