V letalo srbskega zunanjega ministra nad Ljubljano udarila strela

Med nevihtami, ki so včeraj zajele Slovenijo, je čez njo ravno letel srbski zunanji minister Ivica Dačić, v letalo pa je medtem udarila strela.

Strela je v letalo udarila, ko je ta letel nad Ljubljano, poročajo srbski mediji. Po njihovih navedbah je na letalu zavladala panika, vendar večjih posledic ni bilo, pilot pa je lahko nadaljeval polet.

"Slišala se je manjša eksplozija, ob tem pa se je videla še strela. Nihče nam nič ne more," je za srbski Kurir povedal Dačić, ki je bil na poti na Blejski strateški forum.

Z vladnim letalom je že imel težave

To za Dačića niso bile prve težave na njegovih službenih potovanjih z vladnim letalom. Konec maja je moralo letalo zaradi okvare pristati na letališču v Atenah.

Številne nevihte, ki so v ponedeljek popoldan in zvečer zajele Balkan, so v samo dveh urah poskrbele za 20 tisoč strel.

Želi se dobiti s Palmerjem

Dačić se namerava na blejskem forumu srečati z Američanom Matthewjem Palmerjem, ki ga je predsednik Donald Trump imenoval za posebnega odposlanca za Balkan. Od Palmerja si veliko obetajo Srbi zaradi dejstva, da je poročen s Srbkinjo. Po besedah Dačića je imenovanje Palmerja dokaz, da si želijo ZDA bolj aktivno pristopiti k reševanju težav v regiji, predvsem položaja Kosova.