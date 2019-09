Oranžni alarm: ponoči možne močne nevihte in grmenje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po vročem koncu avgusta se nam že na prvi septembrski dan obeta jesensko vreme. Vremenoslovci namreč napovedujejo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo v popoldanskih urah še okrepile, proti večeru pa zajele vso Slovenijo. Ker bodo v prvem delu noči možne močne nevihte z dolgotrajnejšimi nalivi, so na Agenciji za okolje (Arso) izdali opozorilo.

Danes bo spremenljivo oblačno. Že dopoldne bodo nastale prve plohe in nevihte, ki pa bodo popoldne vse pogostejše. Poleg nevihtnih celic bo vremensko dogajanje spremljal veter vzhodnih smeri.

Foto: Arso/meteo.si

Padavine bodo do večera zajele vso državo, predvsem krajevno bodo možni močnejši nalivi, opozarjajo na Arsu. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija, na Primorskem do 31.

Kljub deževni noči se nam obeta jasen torek

Zvečer in ponoči bo občasno deževalo, vmes bo tudi grmelo. Na primorskem koncu bo zapihala šibka do zmerna burja. Dež bo zjutraj na območjih severozahodnega in zahodnega dela države že ponehal. Jutrišnje jutro bo hladnejše, saj najnižje jutranje temperature, razen na Primorskem, ne bodo presegle 16 stopinj Celzija.

Foto: Arso/meteo.si

Bo pa že jutri dopoldne dež povsod ponehal, od severa se bo postopno zjasnilo. Še naprej bo sicer pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Živo srebro se bo popoldne dvignilo do največ 23 stopinj, na Primorskem bo še nekoliko topleje, do 26 stopinj Celzija, še napovedujejo na Arsu.

Foto: Arso/meteo.si