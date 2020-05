V kočo jim je vdrl medved #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Medved je vdrl skozi zaklenjena vrata," je povedala prestrašena Američanka Michelle Eberhart, ki se je pretekli konec tedna z družbo odpravila v gore. Dodala je, da je bil prizor nadvse nenavaden. "Znašla sem se v položaju 'boj ali beg' in se želela čim prej umakniti na varno v spalnico."

Nepovabljenega gosta so na dvorišču spremljali še trije medvedi, tako da je bil strah upravičen.

Neobičajno vedenje medvedov

Tiskovni predstavnik TWRA (Tennesse Wildlife Resources Agency) Matt Cameron je povedal, da se medvedi ravno v tem času zbujajo iz hibernacije, in dodal, da je vedenje, ki so mu bili gostje priča, vse prej kot običajno:

"Za medvede ni značilno, da kar tako obiščejo verando in začnejo iskati hrano. To najverjetneje pomeni, da jih je nekdo že prej hranil ali pa da so okoli človeških bivališč že večkrat našli hrano."

Medvedi so se prijetno posladkali

Obiskovalci so o dogajanju obvestili policijo, medvedi pa niso odšli praznih rok. "Dobili so nekaj kilogramov arašidovega masla, bombone M&M, vrečke čipsa, dve dietetični torti in celo pivo," je povedala Michelle.

Strokovnjaki za prostoživeče živali priporočajo, da ob podobnem pripetljaju takoj obvestite pooblaščene osebe, ki bodo poskrbele za medvede.