V kleti pri Popovači na Hrvaškem našli tri trupla

Hrvaški mediji poročajo, da so pri Popovači našli trupla treh moških. Kot so zapisali, so danes okoli pol sedme ure zjutraj policisti prejeli obvestilo, da so v vikend hiši na območju Velike Ludine trije moški, ki se slabo počutijo. Ob prihodu na kraj so našli tri trupla brez vidnih poškodb.