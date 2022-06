Šok v mariborskem vinogradu: "Tu se ponoči marsikaj dogaja"

Trsje je že gnalo in imelo približno deset centimetrov dolge mladike, posadili so jih namreč 12. maja.

"Tu se ponoči marsikaj dogaja. Okoliški ljudje so se tega navadili in prihodom in odhodom avtomobilov ter ljudi ne posvečajo posebne pozornosti," je povedal Matjaž Mak, lastnik pet hektarjev velikega vinograda na območju Košakov pri Mariboru, iz katerega je v noči na sredo izginilo štiri tisoč trsov. Kot je povedal, lahko neposajeni trsi preživijo največ dva dni. Na to je opozoril tudi na družbenih omrežjih. Dogodek so preiskali mariborski policisti in kriminalisti, ki so presodili, da je lastnik oškodovan za približno deset tisoč evrov. Osumljenca še niso našli, grozi mu zaporna kazen do treh let.

"V torek sem škropil vinograde, površino, veliko približno pet hektarjev. Takrat je bilo še vse normalno. Zvečer, ko se je pripravljalo na nevihto, sem se vrnil domov. Ker nisem dokončal, sem se včeraj vrnil na parcelo, potem pa sem videl, da je zmanjkalo štiri tisoč trsov. Poklical sem policijo. Ugotovili smo, da je bilo to v noči na sredo," nam je povedal mariborski vinogradnik.

Trsje je že gnalo in imelo približno deset centimetrov dolge mladike, posadili so jih namreč 12. maja. "Pri izkopu se sadike zagotovo niso uničile. Neposajene bi preživele največ dva dni, dlje samo v hladilnici," je pojasnil vinogradnik, na kar je opozoril tudi na družbenih omrežjih.

Vinograd je v Košakih, približno dva kilometra od njegovega doma. V najemu ga ima deset let in je, kot pravi, na precej izpostavljenem mestu, na lepi razgledni točki. "Tu se ponoči marsikaj dogaja. Okoliški ljudje so se tega navadili in prihodom in odhodom avtomobilov ter ljudi ne posvečajo posebne pozornosti," je dodal Mak. Tudi prejšnji lastnik je imel slabe izkušnje, pred 32 leti so mu namreč na isti parceli ukradli dva tisoč trsov.

Po nestrokovni oceni so lastnika z dejanjem oškodovali za približno deset tisoč evrov, so sporočili mariborski policisti. To je potrdil tudi lastnik: "Sadike in vse delo, ki sem ga imel do zdaj z njimi, bi nanesli okoli deset tisoč evrov," je povedal in dodal, da so se v vsesplošni draginji podražile tudi sadike trt.

Vinograd je zavaroval s kamerami

Seveda vinograda ne bo pustil praznega. Kupil je nove sadike, ki pa jih ni bilo več mogoče kupiti v Sloveniji. Dobil jih je v sosednji Avstriji, vinograd bo po neprijetni izkušnji zavaroval s kamerami, je še dejal.

Mak sicer od leta 1992 obdeluje osem hektarjev vinogradov, a se mu do zdaj kaj takega še ni zgodilo, doživel je le manjše kraje po nekaj sto trsov.

Mariborski policisti so povedali še, da tatvino še vedno obravnavajo. Opravili so ogled kraja, zbirajo obvestila in nadaljujejo preiskavo kaznivega dejanja. Za kaznivo dejanje tatvine je zagrožena zaporna kazen do treh let.