Indijski in pakistanski vojaki so se že četrto noč zapored obstreljevali na spornem območju Kašmirja ob meji med državama. Kot je sporočila indijska vojska, so s pakistanske strani streljali na njene položaje. Napetosti med državama, ki imata tudi obsežen jedrski arzenal, se nadaljujejo po napadu prejšnji teden v indijskem delu Kašmirja, v katerem je bilo ubitih 26 ljudi.

Indijska vojska je tako kot že prejšnje tri noči tudi danes sporočila, da so pakistanske sile ponoči ob nadzorni črti v Kašmirju na njene položaje streljale z lahkim orožjem. Indijski vojaki so na to prav tako odgovorili z lahkim strelnim orožjem.

Islamabad streljanja iz Pakistana za zdaj ni potrdil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Indija medtem izvaja vojaške vaje z izstreljevanjem vodenih raket s svojih vojaških ladij.

Napovedali zaprtje kopenskega prehoda

Odnosi med državama so se v minulih dneh močno poslabšali, potem ko je Indija obtožila Pakistan, da podpira terorizem v indijskem delu Kašmirja, kjer je bilo v torek v napadu v Pahalgamu ubitih 26 ljudi, večinoma indijskih turistov.

BREAKING:



Pakistan starts amassing 155 mm self-propelled howitzers near the Line of Control in Kashmir



🇮🇳🇵🇰 pic.twitter.com/6mby6MeFgU — Visegrád 24 (@visegrad24) April 27, 2025

New Delhi je po najhujšem napadu na civiliste v četrt stoletja v indijskem delu Kašmirju, kjer živi večinsko muslimansko prebivalstvo, sprejel vrsto ukrepov. Med drugim je začasno ukinil vizume za pakistanske državljane, prekinil pogodbo o delitvi vode in napovedal zaprtje glavnega kopenskega mejnega prehoda s Pakistanom.

Ob tem je danes tudi prepovedal približno petnajst pakistanskih spletnih kanalov na platformi YouTube zaradi domnevnega širjenja provokativnih vsebin o napadu. Indijskim uporabnikom je bil onemogočen dostop do teh kanalov v skladu z odločitvijo vlade "zaradi nacionalne varnosti in javnega reda".

Pakistan zaprl zračni prostor

Islamabad je zanikal kakršnokoli vpletenost v napad in pozval k preiskavi okoliščin incidenta. Hkrati je v odgovor na ukrepe New Delhija med drugim odredil izgon indijskih diplomatov in zaprl zračni prostor za indijska letala.

Kitajska je medtem danes državi pozvala k zadržanosti. Peking upa, da bosta strani razlike premostili z dialogom in posvetovanji ter si skupaj prizadevali za regionalni mir in stabilnost, je po navedbah AFP sporočil tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Guo Jiakun.

K zadržanosti so državi že pred dnevi pozvali tudi Združeni narodi.