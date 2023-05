V Izraelu nadaljevanje raketnih napadov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med Izraelom in Palestinci so se v zadnjih dneh znova okrepile napetosti.

Med Izraelom in Palestinci so se v zadnjih dneh znova okrepile napetosti. Foto: Reuters

Po razmeroma mirni noči v Izraelu se je po neuspelem egiptovskem posredovanju za prekinitev ognja davi znova začela izmenjava ognja med izraelsko vojsko in palestinskimi oboroženimi skupinami na območju Gaze. Na severu Zahodnega brega so medtem izraelski vojaki v raciji ubili dva moška, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Egiptovski mirovni posredniki so v petek zvečer predstavili nov predlog za prekinitev ognja, ki mu je sledila približno osemurna prekinitev spopadov, kar je vzbudilo upanje na ustavitev nasilja, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Palestince pozvali, naj gredo na strehe in praznujejo z vzkliki Bog je velik

Palestinski Islamski džihad je v petek preklical izstrelitev raket, predvideno ob 21. uri po krajevnem času, in pozval prebivalce Gaze, naj gredo na strehe in praznujejo z žvižgi in vzkliki Bog je velik.

Davi pa je Izrael izvedel nove bombne napade na cilje Islamskega džihada, zlasti na dva poveljniška centra za visoke člane organizacije na območju Gaze. Domnevno so ju uporabljali za načrtovanje in vodenje terorističnih dejavnosti proti Izraelu ter za organizacijo izstreljevanja raket proti Izraelu, je sporočila izraelska vojska.

Davi je tudi Islamski džihad ponovno začel izstreljevati rakete, kar je v več mestih na jugu Izraela sprožilo protiletalske alarme.

Izraelski vojaki v raciji ubili dva moška

Palestinsko ministrstvo za zdravje je medtem sporočilo, da so izraelski vojaki v begunskem taborišču Balata v Nablusu na zahodnem Bregu v raciji ubili dva moška, stara 19 in 32 let, še poroča AFP.

Med Izraelom in Palestinci so se v zadnjih dneh znova okrepile napetosti, potem ko je prišlo do več raketnih napadov palestinskih skrajnih skupin na Izrael, ki je na palestinskih ozemljih, zlasti na območju Gaze, izvedel vojaške operacije.

Od torka, ko se je začela izraelska vojaška operacija proti Islamskemu džihadu, je bilo v spopadih ubitih 33 Palestincev. Ena oseba je bila ubita tudi v Izraelu, po navedbah lokalnih medijev gre za 80-letno žensko, še poroča AFP.