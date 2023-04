V Izraelu nadaljevanje protestov proti sporni pravosodni reformi #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V središču Tel Aviva je v soboto potekal nov obsežen protest proti spornim načrtom izraelske vlade za reformo pravosodja. Vlada premierja Benjamina Netanjahuja je sicer proces sprejemanja reform marca preložila, v ponedeljek pa naj bi se poslanci znova sestali na to temo, kar je na ulice že 17. teden zapored privedlo številne protestnike.

Izraelska opozicija in nasprotniki reforme, ki se zbirajo na ulicah, so še naprej skeptični do premierjevih namenov, konsenza glede reforme pa doslej niso uspeli doseči, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zgodovina opazuje vaše poteze," je pisalo na enem izmed transparentov na shodu v Tel Avivu, kjer so protestniki prižigali bakle in mahali z izraelskimi zastavami. Na shodih na ulicah Tel Aviva, ki potekajo že 17 tednov zapored, se je nekajkrat zbralo tudi več kot 100.000 ljudi.

Foto: Reuters Izraelska televizija Channel 12 je ocenila, da se je sobotnega shoda udeležilo približno 150.000 ljudi, Channel 13 pa, da jih je bilo okoli 200.000. Po poročanju lokalnih medijev so se protestniki zbrali tudi v drugih mestih, v Jeruzalemu pa je medtem potekal manjši shod v podporo reformi.

Obsežni protesti, ki v Izraelu potekajo vsak teden vse od januarja, se nadaljujejo, čeprav je Netanjahu konec marca zaradi močnega nasprotovanja ljudi in spora znotraj koalicije glede sporne pravosodne reforme njeno sprejemanje začasno odložil, da bi omogočil "prostor za dialog".

Foto: Reuters V skladu s to odločitvijo kneset o reformi ni mogel odločati pred koncem aprila. Izraelski parlament naj bi se sedaj po premoru ponovno sestal v ponedeljek, ob tem pa si tako podporniki reforme kot njeni nasprotniki prizadevajo povečati pritisk na politike.

Cilj reforme je povečanje moči parlamenta in omejitev možnosti vrhovnega sodišča, da razveljavi zakone in vladne odločitve. Obenem si želi vlada z njo tudi zagotoviti nadzor nad imenovanjem vrhovnih sodnikov.

Foto: Reuters

Zaradi sporne reforme, pa tudi zaradi porasta nasilja v odnosih s Palestinci, je Izrael v zadnjem času zajela huda politična kriza.