Izrael v letalskem napadu v Gazi ubil poveljnika Islamskega džihada

Izraelska vojska je danes zjutraj v letalskem napadu v Gazi ubila enega izmed poveljnikov palestinskega Islamskega džihada in še dva člana te organizacije. V najsilovitejšem medsebojnem obstreljevanju v zadnjih devetih mesecih so palestinski skrajneži v sredo nad Izrael izstrelili več kot 460 raket, izraelske sile pa so napadle več kot 130 ciljev v Gazi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, yaptığı yazılı açıklamada, roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'nin Siyonist İsrail saldırısında şehit olduğunu açıkladı.



İslami Cihad Hareketi, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında askeri…

Smrt poveljnika Alija Hasana Galija, ki je vodil raketno enoto te organizacije, so potrdili tudi v vojaškem krilu Islamskega džihada, poroča britanski BBC

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je opozoril, da tudi po smrti poveljnika izraelska operacija še ni končana, smrt treh drugih poveljnikov Islamskega džihada v torek pa je označil za "največji udarec Islamskemu džihadu do zdaj".

Po navedbah palestinskega ministrstva za zdravje je od torka v Gazi umrlo 25 ljudi, med njimi je bilo najmanj deset civilistov in trije drugi poveljniki Islamskega džihada. Izraelski vojaški radio pa je poročal, da so zaradi palestinskih raket, ki so zgrešile Izrael in padle na območje Gaze, umrli štirje ljudje, med katerimi so bili trije otroci. Navedb izraelskega radia palestinski viri niso potrdili.

Iz Izraela o smrtnih žrtvah ne poročajo, čeprav so nekatere rakete zadele zgradbe in domove. Večina raket je svoje cilje zgrešila oziroma so jih prestregli. Foto: Reuters

Napetosti med Izraelom in Palestinci so znova vzplamtele prejšnji teden, ko so Islamski džihad in druge oborožene skupine na Izrael v dveh dneh izstrelili več kot sto raket, potem ko je v izraelskem zaporu med gladovno stavko umrl palestinski zapornik. V odgovor na raketne napade je izraelska vojska napadla položaje palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Napetosti sicer ostajajo velike tudi na okupiranem Zahodnem bregu.

Po poročanju BBC naj bi si Egipt sicer prizadeval za vzpostavitev prekinitve ognja med Izraelom in palestinskimi organizacijami.