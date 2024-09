V izraelskem napadu na šotorišče za razseljene Palestince na jugu Gaze, ki so ga razglasili za varno območje, je preteklo noč umrlo 40 ljudi, 60 je bilo ranjenih, so sporočile oblasti v Gazi. Izraelska vojska trdi, da je napadla poveljniški center palestinskega islamističnega gibanja Hamas na tem območju, poročajo tuje tiskovne agencije.

V četrt Al Mavasi v Han Junisu na jugu Gaze, ki ga je izraelska vojska na začetku vojne razglasila za varno območje, se je zateklo več deset tisoč razseljenih Palestincev. Izraelske sile so območje ponoči napadle z letali, pri čemer so po navedbi oblasti v Gazi ubile 40 ljudi, 60 so jih ranile. Še 15 ljudi po napadu pogrešajo.

Tiskovni predstavnik civilne obrambe v Gazi Mahmud Basal je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal, da ljudi, ki so se zatekli v taborišče, niso opozorili na napad. Po njegovih besedah so v napadu uničili od 20 do 40 šotorov in na tleh so nastali trije globoki kraterji.

Izraelska vojska je zgodaj davi sporočila, da je njeno letalo zadelo pomembne Hamasove teroriste, ki so delovali v poveljniškem in nadzornem centru na humanitarnem območju v Han Junisu. Ob tem je Hamasu znova očitala, da sistematično zlorablja civilno in humanitarno infrastrukturo za izvajanje terorističnih dejavnosti proti Izraelu.

Hamas je trditve o poveljniškem centru na območju označil za laž.