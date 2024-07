V izraelskem napadu na šolo v Gazi 16 mrtvih

Izraelska vojska trdi, da so šolo, ki jo upravljajo Združeni narodi in v katero se je zateklo okoli 7.000 razseljenih Palestincev, pripadniki Hamasa uporabljali za skrivališče in operativno infrastrukturo, iz katere so izvajali napade na izraelsko vojsko.

Palestinske oblasti, ki jih v Gazi vodi palestinsko islamistično gibanje Hamas, so izraelski napad na šolo obsodile kot gnusen zločin in sporočile, da je bilo v napadu ubitih 16 ljudi, 50 ranjenih pa je v bolnišnici.

Foto: Reuters

V soboto so iz Nuseraita poročali tudi o deset mrtvih Palestincih v izraelskem napadu na neko hišo. Med njimi so bili tudi trije lokalni novinarji. O spopadih in napadih so poročali tudi iz drugih krajev v palestinski enklavi.

Po palestinskih podatkih je bilo v desetih mesecih od začetka izraelske ofenzive, ki je sledila napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael, v Gazi ubitih 38.000 Palestincev, ranjenih pa 87.705.