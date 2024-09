V izraelskem napadu na Gazo umrla enajstčlanska družina

Izraelska vojska danes nadaljuje z napadi na območju Gaze. V izraelskem zračnem napadu na mesto Gaza je bilo davi po navedbah palestinskih zdravstvenih virov ubitih najmanj 11 ljudi. Vsi so bili člani iste družine, med žrtvami so tudi štirje otroci in tri ženske, poročajo tuje tiskovne agencije.