V Istanbulu strmoglavil vojaški helikopter, štirje mrtvi

Razlog strmoglavljenja še ni znan

Helikopter je iz še neznanega razloga strmoglavil v četrti Sancaktepe v azijskem delu Istanbula na ulico z večnadstropnimi poslopji. Po poročanju turških medijev naj bi zadel štirinadstropno zgradbo.

Območje so zaprli

Iz urada guvernerja so sporočili, da ni informacij, da bi bil poškodovan tudi kakšen civilist. Območje so zaprli, na kraju so policija in reševalci. Vzrok strmoglavljenja še ni znan.

Obrambni minister Hulusi Akar, ki je obiskal kraj nesreče, je novinarjem povedal, da je ranjeni vojak v bolnišnici na intenzivni negi. Dodal je, da so še iz neznanih razlogov s helikopterjem skušali zasilno pristati, pri tem pa so si na vso moč prizadevali, da ne bi nikogar poškodovali.

Državni tožilec Istanbula je odprl preiskavo.