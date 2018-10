Američani bodo Hrvatom podarili dva nova vojaška helikopterja

Black hawk UH-60M je najnovejša različica znanega ameriškega večnamenskega vojaškega helikopterja. Nova različica ima najsodobnejšo komunikacijsko, navigacijsko in senzorsko opremo. Ob zračnih napadih je helikopter mogoče uporabiti tudi za transport, evakuacijo ranjenih, v iskalnih in reševalnih akcijah pa tudi pri gašenju požarov in nadzoru meje. Foto: Reuters