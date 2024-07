V Iowi začela veljati skoraj popolna prepoved splava

V ameriški zvezni državi Iowa je v ponedeljek začel veljati zakon o prepovedi splava po šestem tednu nosečnosti, medtem ko je bil prej mogoč do 20., poročajo tuje tiskovne agencije.

Prej je bil v zvezni državi na ameriškem srednjem zahodu splav dovoljen do 20. tedna nosečnosti. Po novem je dovoljen le do šestega. Izjema velja za primere posilstva ali incesta. Umetna prekinitev nosečnosti ostaja dovoljena tudi takrat, ko bi bilo v primeru nadaljevanja nosečnosti ogroženo zdravje in življenje nosečnice ali kadar ima plod tako velike nepravilnosti, da bi se otrok rodil mrtev.

V državah s podobnimi prepovedmi so se tovrstne izjeme po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pogosto izkazale za neučinkovite, saj bolnišnice in zdravniki ne želijo tvegati pregona, zato so ženske prisiljene poiskati pomoč zunaj države.

Trije sodniki krojijo življenja Američank

Vrhovno sodišče ZDA je po zaslugi treh konservativnih sodnikov, ki jih je na položaj imenoval nekdanji predsednik ZDA in zdajšnji predsedniški kandidat republikancev Donald Trump, leta 2022 ukinilo pravico do splava po vsem ozemlju ZDA ter odločitev o tem dalo v roke zveznim državam.



Iowa je splav prepovedala lani, a je prvostopenjski sodnik to odločitev zadržal. Vrhovno sodišče Iowe je nato konec junija letos tesno s štiri proti tri razveljavilo prepoved uveljavljanja zakona in s tem prepovedalo splav po šestem tednu nosečnosti.

Splav – pomembna predvolilna tema

Prepoved splava v Iowi je po poročanju AFP postala tudi ena od pomembnih tem kampanje pred novembrskimi predsedniškimi volitvami v ZDA.

"Davi se je več kot 1,5 milijona žensk v Iowi zbudilo z manj pravicami, kot so jih imele sinoči, zaradi še ene Trumpove prepovedi splava," je na družbenem omrežju X zapisala podpredsednica ZDA in najverjetnejša predsedniška kandidatka demokratov Kamala Harris.

Od ukinitve pravice do splava po vseh ZDA je tako do zdaj strožje standarde za umetno prekinitev nosečnosti, od popolnih prepovedi do zgodnejših omejitev za splav, uvedlo 22 ameriških zveznih držav.