Vprašanje dekriminalizacije splava pretresa poljsko vlado

Na neizpolnjene obljube vlade je danes v Varšavi opozarjalo več tisoč protestnic in protestnikov. Zbrani so vladajoče opomnili, da so ravno po zaslugi žensk na oblasti, te pa še vedno čakajo na spremembe zakonodajnega stanja, ki ga je Tusk označil za "ženski pekel".

Foto: Guliverimage