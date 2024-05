V republikanski Louisiani je splav prepovedan razen v primerih ogroženosti življenja nosečnice in smrtonosne okvare zarodka, ženske pa so se temu lahko doslej izognile s pravočasno uporabo tabletke za splav.

Louisiana je sedaj na seznam prepovedanih drog uvrstila sredstvi mifepriston in misoprostol, ki se pogosto uporabljata za splave. Posedovanje omenjenih sredstev brez recepta se kaznuje z zaporom do pet let in denarno kaznijo 5000 dolarjev.

Ameriški predsednik Joe Biden je odločitev Lousiane ogorčeno označil za nezaslišano neposredno posledico razveljavitve pravice do splava na vrhovnem sodišču ZDA leta 2022.

Odgovornost je pripisal svojemu nasprotniku na letošnjih predsedniških volitvah Donaldu Trumpu, ki je imenoval tri konservativne vrhovne sodnike, s pomočjo katerih je bila pravica do splava po ZDA odpravljena.

"To je strašen čas za ženske po vsej Ameriki. Če bo Donald Trump ponovno prevzel oblast, bo poskušal to, kar se dogaja v državah, kot je Louisiana, uresničiti po vseh ZDA," je sporočila Bidnova kampanja.

Po podatkih inštituta Guttmacher je bilo leta 2020 v ZDA 53 odstotkov splavov opravljenih z zdravili, lani pa že 63 odstotkov, navaja tiskovna agencija AFP. Ta delež narašča od leta 2000, ko je Uprava za hrano in zdravila (FDA) odobrila mifepriston.

Donald Trump hvali in hkrati graja

Od junija 2022, ko je vrhovno sodišče ZDA razveljavilo sodbo Roe proti Wadeu, je splav prepovedalo ali omejilo okrog 20 zveznih držav ZDA.

Trump se po eni strani hvali z imenovanjem konservativnih vrhovnih sodnikov, ki so odpravili pravico do splava, po drugi strani pa kritizira republikanske države, ki uvajajo prepovedi. Glede tabletk za splav se doslej še ni izjasnil.

Vrhovno sodišče je marca obravnavalo primer v zvezi s tabletkami za splav in bo odločitev sprejelo junija.

Predlog zakona je bil v Louisiani potrjen v času pred novembrskimi volitvami v ZDA, pred katerimi ankete vztrajno kažejo, da večina Američanov podpira pravico do splava, prepovedi pa škodijo možnostim republikanskih politikov za izvolitev na položaje.