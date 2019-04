V Indoneziji v poplavah več mrtvih, pobegnili pitoni

Indonezijski otok Sumatra so prizadele poplave, ki so skupaj s plazovi terjale najmanj deset življenj, še osem ljudi pogrešajo. Na območju mesta Bogor na otoku Java pa so prebivalce posvarili, da je iz kletk pobegnilo 14 pitonov.

Na Sumatri so v provinci Bengkulu evakuirali okoli 12 tisoč ljudi, potem ko so zaradi močnega deževja, ki vztraja že od petka, narasle reke ter poškodovale na stotine stavb, mostov in cest. Nekateri deli otoka so še vedno odrezani od sveta, zato bi se število žrtev lahko še povečalo, prav tako še ni ocene škode.

Oblasti se bojijo, da bi nadaljnje deževje lahko povzročilo nove poplave in plazove, prav tako bi se lahko začele širiti različne bolezni.

Poplave in plazovi v monsunskem obdobju nič neobičajnega

Poplave in plazovi sicer v Indoneziji niso nič neobičajnega, še posebej v monsunskem obdobju, ki se razteza od oktobra do aprila. V poplavah sta tako ta teden v indonezijski prestolnici Džakarta življenje izgubili dve osebi, še več kot dva tisoč jih je moralo zapustiti domove.

Prebivalce mesta Bogor nedaleč od Džakarte pa so oblasti opozorile, da je v naraslih vodah iz kletk svojim lastnikom pobegnilo 14 pitonov. Šest kač, ki v dolžino merijo do štiri metre, so našli, preostalih osem jih je še na prostosti.

