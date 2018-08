V hudourniku v Italiji umrlo najmanj 11 izletnikov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hudourniške poplave v soteski na jugu Italije so v ponedeljek odnesle najmanj 11 izletnikov, še pet pa jih pogrešajo. Reševanje in iskanje pogrešanih je potekalo celo noč, danes pa ga nadaljujejo tudi s helikopterjem.

Zaradi močnega deževja je močno narasla reka v soteski Raganello blizu kraja Civita v Kalabriji in s seboj odnesla skupino izletnikov. Nekaj se jih je zateklo na skalne police, iz soteske so jih rešili gasilci in gorski reševalci.

Po dosedanjih podatkih je 11 ljudi izgubilo življenje. Za zdaj je civilna zaščita sporočila, da gre za štiri moške in štiri ženske, za preostale še ni podatkov. 23 izletnikov pa so rešili.

Območje je nekaj ur pred nesrečo zajelo neurje z obilnim deževjem in močnim vetrom. Deževalo je več ur, nato pa se je vreme izboljšalo.

Trinajstkilometrska soteska Raganello je zelo priljubljena med izletniki zaradi bistre reke in spektakularnih skalnih formacij. Skozi sotesko, ki je na mestih globoka celo do 400 metrov, ponujajo tudi vodene oglede.