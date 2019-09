V Genovi aretacije zaradi lanskoletnega porušenja avtocestnega viadukta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V okviru preiskave, ki so jo uvedli po lanskoletnem porušenju avtocestnega viadukta v italijanski Genovi, so aretirali tri ljudi, šest so jih začasno odpustili z delovnega mesta, današnje poročanje italijanskih medijev povzema avstrijska tiskovna agencija APA. Vsem očitajo malomarnost pri vzdrževanju mostu.