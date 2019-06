Tako so v Genovi porušili ostanke tragičnega viadukta #video

V Genovi so danes porušili 3.500-tonske ostanke viadukta, ki se je lani sredi avgusta delno porušil in povzročil smrt 43 ljudi.

Cestni viadukt z uradnim imenom Viadotto Polcevera so pogosto imenovali kar Ponte Morandi, in sicer po njegovem gradbenem inženirju Riccardu Morandiju. Zgradili so ga leta 1967, skupno 1.182 metrov dolg viadukt pa je bil pomembna prometna žila med Italijo in Francijo. Lani se je 14. avgusta delno porušil, pri tem pa je umrlo 43 ljudi.

Nadomestni most bodo odprli prihodnje leto

Danes so ostanke viadukta v Genovi tudi dokončno porušili. Ob tem so evakuirali štiri tisoč domačinov. Eksploziv so namestili ob noge stebrov, celotna konstrukcija iz betona in železa pa je imela maso 4.500 ton.

Skupaj z viaduktom bodo odstranili tudi poškodovane okoliške hiše.

Nadomestni most v Genovi je zasnoval Renzo Piano. Tega so že začeli graditi, odprli pa ga bodo v sredini prihodnjega leta.

Nesreča se je zgodila 14. avgusta lani.

Tovornjak, ki je obstal tik pred robom porušenega dela viadukta, je postal eden od simbolov nesreče. Foto: Reuters