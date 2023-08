Stekel bo promet po novi progi med Počehovo in Pesnico

Leto dni po preboju novega železniškega predora Pekel in dva meseca po koncu del na viaduktu Pesnica bo danes popoldne z železniške postaje Maribor proti Šentilju zapeljal prvi vlak po novem 3,7 kilometra dolgem odseku železniške proge med Počehovo in Pesnico. Gre za del projekta nadgradnje 18 kilometrov dolge železniške proge Maribor–Šentilj.

Gradnja novega odseka med Počehovo in Pesnico se je začela septembra 2020 in je, kot omenjeno, obsegala gradnjo dveh večjih objektov, novega 1.530 metrov dolgega predora Pekel in novega viadukta Pesnica v dolžini 896 metrov, ki sta oba pripravljena tudi za prihodnjo dvotirnost od štajerske prestolnice do meje z Avstrijo. Novi predor in viadukt bosta nadomestila obstoječa objekta iz leta 1846, ki sta bila del Južne železnice od Dunaja do Trsta.

Prvi integralni viadukt

Posebnost po novem najdaljšega železniškega viadukta v Sloveniji je, da je to prvi viadukt v Sloveniji, ki je bil grajen po konceptu integralnih železniških viaduktov brez ležišč, so pojasnili na direkciji za infrastrukturo.

Novi viadukt prečka Pesniško dolino na višini 15 metrov nad tlemi in je speljan čez avtocesto Šentilj–Maribor, regionalno cesto Pesnica–Lenart, potok Pesnica in Cirknico ter lokalno cesto. Poteka vzhodno od starega železniškega viadukta, na južni strani je navezan na nov predor Pekel, na severni strani pa na obstoječo železniško progo pred postajo Pesnica.

Novi predor bo v navezi z viaduktom po navedbah direkcije izboljšal varnost železniške proge Maribor–Šentilj, povečal njeno prepustno zmogljivost ter povečal hitrost proge na do 120 kilometrov na uro, s čimer se bo skrajšal tudi potovalni čas.

Projekt zajema tudi gradnjo podvoza Pesnica, 11 opornih zidov, 2,5 kilometra protihrupnih ograj, cestne ureditve na severnem in južnem portalu predora Pekel ter na portalu reševalnega rova.

Konec oktobra dela popolnoma dokončana

Do zaključka vseh del, predvidoma konec letošnjega oktobra, je treba dokončati še dela, ki jih ni bilo moč dokončati zaradi prevezave s starega na novi tir. Dokončati je treba tako še dela na južnem portalu predora Pekel, kjer je treba izvesti dela na reševalnem platoju, dokončati dela na opornih konstrukcijah, pri protihrupnih ograjah ter na cestnih ureditvah. Prav tako je treba končati demontažo starega tira in elementov vozne mreže ter dokončati cestne ureditve na tem delu.

Pogodbena vrednost ureditve nove trase na odseku Počehova–Pesnica je z davkom ocenjena na približno 120 milijonov evrov. Celotna obnova odseka Maribor–Šentilj pa je ocenjena na skoraj 287 milijonov evrov, od česar je bilo zagotovljeno sofinanciranje z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskega sklada v višini 114,7 milijona evrov, 13 milijonov evrov pa bo prišlo iz sklada za podnebne spremembe.

Nadgradnja proge med Mariborom in mejo z Avstrijo je trenutno drugi največji železniški projekt v državi za gradnjo drugega tira Koper–Divača.