V Franciji toča in neurje zahtevala smrtno žrtev

Med poškodovanimi je tudi 13-letni deček, ki je v kritičnem stanju, je dejal Darmanin.

Ponekod padala toča s premerom od pet do osem centimetrov

Močno deževje in nevihte so v soboto prizadeli večji del Francije. V departmajih Landes in Gers na jugozahodu države je toča, ki je bila večja od žogice za golf, povzročila veliko škodo. Samo v Gersu naj bi bilo prizadetih od štiri tisoč do pet tisoč hektarjev vinogradov in več deset tisoč hektarjev obdelovalnih površin.

Thunderstorms hit parts of France on Saturday, triggering floods.⛈️☔️



More severe ones are expected today across parts of #France and Central #Europe.



Here's northern France's Normandy region.👇 pic.twitter.com/vcCxlTRXd5 — BBC Weather (@bbcweather) June 5, 2022

Zabeležili so približno 50 tisoč udarov strele, približno 15 tisoč gospodinjstev pa je bilo brez električne energije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.