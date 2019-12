V Franciji stavka še naprej hromi promet, rešitve ni na vidiku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Franciji se že 12. dan zapored nadaljuje stavka zaradi načrtovane pokojninske reforme in znova hromi promet. V Parizu so na prometnicah našteli za 630 kilometrov zastojev, medtem ko jih je običajno za od 200 in 350 kilometrov. Rešitve še ni na vidiku, sindikati pa že grozijo s stavko med prazniki.