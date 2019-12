Francoska vlada vztraja pri pokojninski reformi

Francoska vlada je trdno odločena, da bo izvedla reformo pokojninskega sistema, je danes zagotovil premier Edouard Philippe. V državi že drugi dan poteka stavka zaposlenih v javnem prometu, učiteljev in nekaterih drugih delavcev, novi protesti pa so napovedani za torek.

Francozi vedo, da bodo morali postopoma delati dlje, je dejal Philippe. Obljubil je, da bo Francijo spravil v korak z drugimi primerljivimi državami na tem področju.

Vlada namerava pri uveljavitvi univerzalnega pokojninskega sistema sodelovati s sindikati, je zagotovil. Reformo nameravajo predstaviti v sredo in jo bodo uveljavili progresivno, je še pojasnil.

Zaposleni v pariškem javnem prometu, učitelji in delavci so danes nadaljevali s stavko, zaradi česar je prihajalo do številnih težav v prometu. Sindikati so zaposlene v torek znova pozvali na velik protest.

Glavna zahteva stavkajočih je opustitev načrtovane reforme pokojninskega sistema, s katero želi predsednik Emmanuel Macron uvesti univerzalni pokojninski sistem, ki bi odpravil bonitete zaposlenih v državnih prevoznih in komunalnih podjetjih. Poseben status med drugim uživajo tudi mornarji, odvetniki in zaposleni v pariški operni hiši. Zaposleni ukinitvi bonitet, ki so lahko v obliki pravice do višje pokojnine ali zgodnejše upokojitve, nasprotujejo.