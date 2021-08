V Franciji novi protesti proti obveznemu covidnemu potrdilu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V več francoskih mestih so se danes začeli zbirati ljudje na novih protestih proti zakonu o obvezni uporabi covidnega potrdila za vstop v lokale, restavracije in medkrajevne vlake, ki stopa v veljavo čez dva dneva. Do protestov prihaja četrti teden zapored.

Na enem od več napovedanih protestnih shodov v Parizu se je več sto ljudi začelo zbirati na postaji podzemne železnice Pont de Neuilly, od koder so se sprehodili do središča mesta z vzkliki "svoboda" in "ne zdravstvenemu potrdilu".

Tudi v Franciji bodo, podobno kot v Italija to že zahtevajo, kmalu zahtevali izpolnitev pogojev PCT za veliko širši nabor vsakdanjih dejavnosti. Foto: STA

Popoldne so protesti napovedani med drugim tudi v mestu Lille na severovzhodu in Toulonu na jugu države.

Protesti proti novim ukrepom potekajo že več zaporednih koncev tedna, nazadnje se je po vsej državi zbralo več kot 200 tisoč ljudi.

Macron ne dvomi v smiselnost zakona

Novi zakon, ki ga zagovarja predsednik Emmanuel Macron, nalaga za sicer običajne aktivnosti ljudi, kot je obedovanje v restavraciji, obvezno potrdilo, da si polno cepljen proti covid-19, testiran z negativnim rezultatom ali nedavno prebolel to bolezen.

Francoski predsednik Emmanuel Macron Foto: Reuters

Macron, ki se bo prihodnje leto potegoval za nov mandat, upa, da bodo nova pravila spodbudila ljudi k cepljenju in tako pomagala zajeziti nadaljnje širjenje novega koronavirusa. Nasprotniki vztrajajo, da gre za nesprejemljivo omejevanje človekovih svoboščin.

Od ponedeljka bo v Franciji obvezna uporaba covidnega potrdila za vstop v gostinski lokal ali restavracijo ter uporabo medkrajevnega javnega prevoza, vključno s hitrimi vlaki in notranjimi leti. Potrdila ne bodo potrebovali za vožnjo s podzemno železnico ali primestni promet.

Od 21. julija je to potrdilo že zahtevano za obisk kulturnih ustanov, kot so kinodvorane, gledališča in muzeji. V četrtek je francoski ustavni svet odobril podaljšanje teh ukrepov.