O zmanjšanju števila sedežev v bundestagu v Nemčiji razpravljajo že več let. Foto: Reuters

Nemška vlada se je dogovorila o zmanjšanju števila sedežev v spodnjem domu parlamenta oziroma bundestagu po naslednjih volitvah leta 2025, in sicer s 736 na 630, je v nedeljo ob sklicevanju na vire v nemški vladni koaliciji poročala nemška tiskovna agencija dpa. Reformo bodo v bundestagu po pričakovanjih sprejeli v četrtek ali petek.

O zmanjšanju števila sedežev v bundestagu v Nemčiji razpravljajo že več let, število poslancev pa se je v zadnjih letih nenehno povečevalo. Razlog za stalno povečevanje tiči v nemškem volilnem sistemu, v skladu s katerim volivci neposredno volijo poslanca v svoji volilni enoti, obenem pa volijo tudi strankarske liste v deželi prebivanja.

Na podlagi rezultatov volitev strankarskih list se nato izračuna delež sedežev, ki posamezni stranki pripada v bundestagu. Končna sestava bundestaga je tako mešanica neposrednih mandatov in sedežev, dodeljenih posameznim strankam glede na delež glasov, ki jih prejmejo na nacionalni ravni.

Osnutek so predstavili konec januarja

Nemška vladna koalicija, ki jo sestavljajo socialdemokrati (SPD), Zeleni in liberalci (FDP), je osnutek reforme bundestaga predstavila konec januarja. Ta je predvideval 598 sedežev v poslanski zbornici, vendar so to število kasneje povečali na 630, navaja dpa.

Doslej je namreč veljalo, da če je stranka prejela manj sedežev od števila njenih poslancev, ki so zmagali v svojih volilnih enotah, je dobila tako imenovane dodatne mandate. Te so kompenzirali s tako imenovanimi izravnalnimi mandati, ki so jih podelili drugi strankam.

Zdaj namerava vlada ohraniti število volilnih enot, in sicer 299, namesto dodatnih in izravnalnih mandatov pa se bo prek deželnih strankarskih list odslej podeljevalo 331 in ne 299 mandatov. S tem želi vlada zagotoviti, da bi se čim manjkrat zgodilo, da se poslanec, ki je zmagal v svoji volilni enoti, v bundestag zaradi slabšega rezultata stranke ne uvrsti.