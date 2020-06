V Braziliji rekordno število novih okužb v enem dnevu

V Braziliji so v torek zabeležili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom v enem dnevu. V 24 urah so jih namreč potrdili skoraj 35.000, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Skupaj so zabeležili več kot 923.000 primerov okužbe z novim koronavirusom, s čimer se Brazilija uvršča na drugo mesto na svetu, za ZDA, piše STA.

V zadnjih 24 urah so v Braziliji potrdili tudi 1282 novih smrtnih žrtev covida-19, skupno je doslej umrlo že več kot 45.000 ljudi. Tudi po številu umrlih za koronavirusno boleznijo 19 je Brazilija na drugem mestu, za ZDA.

Strokovnjaki opozarjajo, da je dejansko število okuženih v Braziliji z 212 milijoni prebivalcev verjetno nekajkrat višje, saj za novi koronavirus testirajo le malo ljudi.

"Brazilija ima 23 odstotkov vseh okuženih in 21 odstotkov vseh smrtnih žrtev v regiji"

Visoka predstavnica Panameriške zdravstvene organizacije Carissa Etienne je izrazila zaskrbljenost zaradi razmer v tej južnoameriški državi. "Brazilija ima 23 odstotkov vseh okuženih in 21 odstotkov vseh smrtnih žrtev v regiji. In še ne beležimo upočasnitve širjenja okužb," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala na novinarski konferenci na daljavo, piše STA.

Organizacija zato svetuje Braziliji in drugim državam v regiji, naj nadaljujejo z ukrepi za zajezitev pandemije, gospodarstvo pa zaženejo počasi in pazljivo.

Brazilija še ni oblikovala strategije za obvladovanje novega koronavirusa. Politika in ukrepi brazilskega predsednika Jaira Bolsonara, ki covidu-19 ne pripisuje velikega pomena, so sicer v državi predmet ostrih polemik, še piše STA.

V Pekingu odpovedali lete in zaprli šole

V Pekingu so medtem v prizadevanjih za zajezitev novega vala okužb z novim koronavirusom danes odpovedali več kot 1200 poletov s tamkajšnjih letališč in zaprli šole, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mestne oblasti so prebivalce pozvale, naj ne zapuščajo prestolnice, kjer so danes potrdili 31 novih okužb z novim koronavirusom. Več kitajskih provinc je za tiste, ki pridejo iz Pekinga, uvedlo karanteno.

Zaradi ponovnega izbruha okužb, povezanega s tržnico mesa, zelenjave in sadja Xinfadi v Pekingu, so v 29 tamkajšnjih soseskah znova uvedli karanteno. Danes so začeli testiranje več deset tisoč ljudi, ki bi lahko bili povezani z novim žariščem okužbe - lastnikov stojnic in upravnikov vseh tržnic s hrano, restavracij in vladnih menz. Na dan lahko testirajo 90.000 ljudi, piše STA.

Na Kitajskem, kjer so konec lanskega leta zabeležili prve primere okužb z novim koronavirusom, so sicer širjenje bolezni v pretežni meri spravili pod nadzor, vendar pa so prejšnji teden v prestolnici Peking odkrili nov niz primerov, še piše STA.