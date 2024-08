V Braziliji so prepovedali družbeno omrežje X, nekdanji Twitter, ker se podjetje, čigar lastnik je Elon Musk, ni držalo roka za imenovanje novega pravnega zastopnika v državi, poroča BBC. Minister Alexandre de Moraes je ukazal "takojšnjo in popolno prekinitev" platforme, dokler ne izpolni vseh sodnih odredb in ne plača obstoječih kazni.

Spor se je začel aprila, ko je sodnik odredil začasno ukinitev več deset računov omrežja X zaradi domnevnega širjenja dezinformacij. Lastnik Elon Musk je o odločitvi dejal: "Svoboda govora je temelj demokracije in neizvoljeni psevdosodnik v Braziliji jo uničuje v politične namene."

Kazen zaradi kršenja brazilske zakonodaje

Moraes je dal podjetje, kot sta Apple in Google, petdnevni rok, da omrežje X odstranijo iz svojih trgovin in blokirajo njegovo uporabo v sistemih iOS in Android. Dodal je, da bi lahko bili ljudje in podjetja, ki za dostop do platforme uporabljajo sredstva, kot so VPN, kaznovani s slabih osem tistoč evrov.

V skladu s sodnikovo odredbo bo prepoved veljala, dokler X v državi ne imenuje novega zakonitega zastopnika in ne plača kazni zaradi kršenja brazilske zakonodaje.

Pričakuje se, da bo platforma v državi znova na voljo v naslednjih 24 urah.